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Burdur'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Burdur'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çarpışmada hayatını kaybedenler Mehmet Peşen ve Emir Özer, yaralılar ise Ali Çalışkan ve ailesinden üç kişi oldu.

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Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ali Çalışkan idaresindeki 15 DF 105 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay mevkisinde, Mehmet Peşen (18) yönetimindeki 15 ACL 809 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazada, sürücü Peşen ve yolcu Emir Özer'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Çalışkan, anne Fatma Çalışkan (31) ve kızı Duru Çalışkan (7) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savcının incelemesinin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.

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