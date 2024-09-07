Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir körfezindeki kirlilikle ilgili CHP'li belediyeye tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir körfezindeki çevre kirliğiyle ilgili CHP'li İzmir Büyükşehir belediyesi yönetimine tepki gösterdi. Erdoğan, "Çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de yapımı tamamlan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor." ifadesini kullandı.

Gebze-Darıca sahil metro hattı

Erdoğan, "Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı ile ilgili olarak "İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz." dedi.

"İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çevrenin sadece lafını ederken, biz gerçek çevrecilik nasıl olurmuş eserlerimizle gösteriyoruz. Kocaelimizi daha modern şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizliyoruz. Mavi suları eski berraklığına kavuşturuyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik, İzmit'te olmayacak. Çevre Bakanlığımızla birlikte Büyükşehir Belediyemize kolaylıklar diliyorum. ifadesini kullandı.

"Beceriksizlik paçalarından akıyor"

İzmir Körfezi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri yok. İzmir Körfezi'ndeki içler acısı durumu söyleyemeye gerek duymuyorlar. Talana ve çevre felaketine yol açan yöneticilerin beceriksizlik paçalarından akıyor. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar." şeklinde konuştu.