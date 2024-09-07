Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Fatih Terim sorusu

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıya, Fatih Terim’in 2000 yılında soyunma odasında yaptığı konuşmasıyla ilgili bir detay soruldu. Ancak yarışmacı yanlış cevap verdi ve 50 bin TL alarak programdan ayrıldı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ‘Fatih Terim’ sorusu gündeme oturdu.

Programa katılan yarışmacıya Terim’in Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA kupasını kazandığı maç öncesi soyunma odasında kaç kez ‘bam’ dediği sorusu yöneltildi.

Son bölümü dün akşam yayınlanan programda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Eyüp Sami Dündar yarıştı. Kendisine 100 bin değerindeki soruda “Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında 'Bam' tam olarak hangi şekilde kullanmıştır?” diye soruldu.

Şıklarda ise A: Bam bam, B: Bam bam bam, C: Bam bam bam bam, D: Bam bam bam bam bam yer aldı.

Soru karşısında şaşkınlığını gizlemeyen yarışmacı “Fatih Terim’in iki kere ‘bam bam’ diyeceğini ben zannetmiyorum. Yapı olarak inatçı bir adam. Birkaç kere söylemiştir gibi geliyor bana” dedi.

“Bana 3 gibi geliyor” diye belirtti ve cevap olarak B: Bam bam bam’ı seçti. Doğru cevap ise C şıkkı ‘Bam bam bam bam’ çıktı.