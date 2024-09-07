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Polat ailesi tahliye oldu! Ümit Özdağ: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum...

Polat ailesi tahliye oldu! Ümit Özdağ: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum...

Kara para aklama suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapis cezası talep edilen Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanığın yargılandığı davada, tüm sanıklar tahliye edildi. Tahliyeler büyük tepki çekti.

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Karar sonrası en sert tepkilerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz.

Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını karartınız ve kararmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmenix gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın.

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