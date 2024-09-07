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Terör örgütlerinin finansmanı iddiasıyla 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütlerinin finansmanı iddiasıyla 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

 Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ve terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin bulunması karara gerekçe gösterildi.

Karar, söz konusu kişiler hakkında mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletçe 1 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde yürürlükten kaldırılabilecek.

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