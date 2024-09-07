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Kırgızistan'da reform adımı: Yerel meclisler feshedildi

Kırgızistan'da reform adımı: Yerel meclisler feshedildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, idari ve bölgesel reformlar gerekçesiyle yerel meclisleri feshetti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 17 Kasım'da yeni seçimlerin yapılacağı bildirildi.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, idari ve bölgesel reform gerekçesiyle yerel meclisleri feshetti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, kararname yayınladı.

Kararnamede, "Ülkede yapılan idari ve bölgesel reformlar gerekçesiyle ilgili büyükşehir ve köylerdeki yerleşim birimlerin sınırlarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak il ve ilçelerdeki meclisler feshedildi." denildi.

Caparov, seçimlerin de 17 Kasım'da yapılması yönünde karar aldı.

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