Dr. Ejder Batur: Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı, boğazı koruyacağız

Üsküdar Vaniköy'de kaçak yapıların yıkımının tamamlandığını açıklayan Dr. M. Ejder Batur, doğal arazi düzenlemesinin devam ettiğini duyurdu.Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. M. Ejder Batur, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde tespit edilen kaçak yapıların yıkımının tamamlandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batur, yıkım sonrası doğal arazi düzenlemesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve İstanbul Boğazı'nın korunması için çağrıda bulundu.
İşte 'un o paylaşımı:
Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’müzce tespit edilerek durdurulan ruhsatsız, kaçak yapıların yıkım işlemi tamamlanmıştır.— Dr.M.Ejder BATUR (@MEjderBatur) September 6, 2024
Bundan sonraki süreçte yıkıntıların taşınması ve doğal arazi düzenlemesi… pic.twitter.com/trktopHcSN