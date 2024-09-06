Dr. Ejder Batur: Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı, boğazı koruyacağız

Üsküdar Vaniköy'de kaçak yapıların yıkımının tamamlandığını açıklayan Dr. M. Ejder Batur, doğal arazi düzenlemesinin devam ettiğini duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. M. Ejder Batur, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde tespit edilen kaçak yapıların yıkımının tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batur, yıkım sonrası doğal arazi düzenlemesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve İstanbul Boğazı'nın korunması için çağrıda bulundu.

İşte 'un o paylaşımı: