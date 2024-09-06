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Ünlü doktor kaçak ilaç ticareti suçlamasıyla tutuklandı

Ünlü doktor kaçak ilaç ticareti suçlamasıyla tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kaçak ilaç operasyonunda, aralarında doktorlar ve güzellik uzmanlarının da bulunduğu 20 şüpheli yakalandı, 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ünlü bir doktorun, ünvanını kullanarak yasa dışı yollarla ilaç ticareti yaptığı iddia edildi

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize bir ağa darbe vuruldu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda aralarında doktorlar, ecza deposu sahipleri ve güzellik uzmanlarının bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 5 şüpheli, kaçakçılık ve halk sağlığını tehdit etme suçlamalarıyla tutuklandı.

ÜNLÜ DOKTOR TUTUKLANDI 
Televizyon kanallarına çıkan, sağlık programlarında uzman hekim olarak konuk olan, sosyal medyada estetik ve güzellik üzerine videolar çekerek, binlerce kişiye ulaşan doktor da tutuklananlar arasında.

Doktorun, ünvanını kullanarak elde ettiği ilaçları, güzellik merkezlerine el altından sattığı iddia edildi.

Tutuklanan medikal estetik hekimine ait klinik hizmete kapatıldı.

GÜZELLİK SALONLARINA USULSÜZ VE SAHTE İLAÇ SATTILAR 
Usulsüzlük ecza depoları ile başlıyor, ilaçlar depoların ticari yetkileri kullanılarak temin ediliyor, anlaştıkları doktorlar üzerinden kullanım izni olmayan güzellik merkezlerine satılıyordu. Üstelik içlerinde sahte ürünler de vardı.

Şikayetler üzerine şüpheliler 3 ay boyunca takip edildi.

Soruşturmanın boyutu günden güne genişledi. Yazışmalar, telefon konuşmaları ve hesap hareketleri incelendi. Takiplerde çetenin sınırları aştığı görüldü. Uzak Doğu’ya dahi bu ilaçları gönderdikleri kaçak ilaç ticaretine ait dekontlar yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde; 1547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi ilaçlar, 21 adet dijital materyal, 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Usulsüz yollardan temin edilen ilaçların halk sağlığına tehlike arz edip etmediği, önümüzdeki günlerde çıkacak raporla netlik kazanacak.

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