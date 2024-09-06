Huzurevinde tanışan çift, dünyaevine girdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, huzurevinde tanışan 64 yaşındaki Kemal Doğan ve 66 yaşındaki Sahre Oktar evlendi. Çiftin nikahı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından kıyılırken, Kaymakam Vehbi Bakır şahitlik yaptı ve çifte mutluluklar diledi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşamlarını huzurevinde sürdüren Kemal Doğan ile Sahre Oktar, dünyaevine girdi.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iki yıldır kalan 64 yaşındaki Kemal Doğan, geçen yıl merkeze yerleşen 66 yaşındaki Sahre Oktar ile tanışarak arkadaş oldu.

Aldıkları evlilik kararını huzurevi yetkililerine bildiren çiftin nikahı, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından kıyıldı.

Kaymakam Vehbi Bakır'ın da şahitliğini yaptığı nikahla çift, dünyaevine girdi.

Demirbaş, çifte mutluluklar diledi.

Kaymakam Bakır, Çubuk'ta ilk nikah şahitliğini gerçekleştirdiğini dile getirerek, "İki büyüğümüzün mutlu anına şahitlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duydum. Umarım şahit olduğumuz bu mutluluk, hayatları boyunca devam eder. Onların mutluluğuna diğer insanlar da şahitlik eder. Ben evlilik cüzdanını ikisine vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oktar da ikinci baharlarını yaşayacakları Doğan'a "Evet" dediği için çok mutlu olduğunu söyledi.