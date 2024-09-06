İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar!

Emekli promosyon kampanyaları 2024 Eylül ayında da yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Müşterilerini kaçırmak istemeyen bankalar kesenin ağzını açtı... İşte eylül ayından emekliye en yüksek promosyon ödeyen bankalar...

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Emekli promosyon kampanyaları 2024 Eylül ayında da yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi.



Bu kapsamda ek ödemelerle birlikte en yüksek emekli promosyonu 24 bin TL'ye kadar ulaştı. Ek gelir fırsatlarından yararlanmak isteyen emekliler için Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve Halkbank'ın sunduğu promosyon tekliflerini bir araya getirdik.



İşte, 2024 Eylül ayında en yüksek promosyon ödemesi sunan bankaların listesi...

Emekli maaşı alan vatandaşlar, en yüksek promosyon tekliflerini sunan bankaları araştırıyor.

Eylül ayı boyunca geçerli olacak promosyon kampanyaları, bankaların resmi internet sitelerinde duyuruldu.

Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte, 2024 Eylül ayına ait emekli promosyon kampanyalarının detayları...



YAPI KREDİ



1 Eylül 2024-30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.



VAKIFBANK



Vakıfbank emekliler yılına özel 12 bin TL + 12 bin TL olarak toplamda 24 bin TL'ye varan bir promosyon ödemesi açıkladı. Kampanyadan 1 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecek. Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacak.

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.



ZİRAAT BANKASI



SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

GARANTİ BBVA



Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor.



Emekli promosyon avantajından 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

AKBANK



SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Eylül – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

HALKBANK



Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.



10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.

FİBABANKA



10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

İŞ BANKASI



İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

QNB FİNANSBANK



Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyonAylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyonAylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyonAylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon ödeme yapılıyor.