BIST 9.911
DOLAR 34,00
EURO 37,70
ALTIN 2.739,03
HABER /  GÜNCEL

Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa şoku daha!

Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa şoku daha!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etmesinin ardından bir istifa haberi de Sivas'tan geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'den Sivas'ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden yüzde 35,33 oy alarak Sivas’ın Yıldız beldesinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de dehşet! Eşini öldüren emekli astsubay intihar etti
Kocaeli'de dehşet! Eşini öldüren emekli astsubay intihar etti
İran, düzensiz göçmenleri sınır dışı edecek! Ülkenin İçişleri Bakanı açıkladı
İran, düzensiz göçmenleri sınır dışı edecek! Ülkenin İçişleri Bakanı açıkladı
Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti
Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti
İngiltere'de hapishaneler doldu taştı hükümetten ilginç çözüm arayışı
İngiltere'de hapishaneler doldu taştı hükümetten ilginç çözüm arayışı
Tunus'ta seçim öncesi siyaset ile yargı arasındaki kriz derinleşiyor
Tunus'ta seçim öncesi siyaset ile yargı arasındaki kriz derinleşiyor
Şırnak'ta işçi taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
Şırnak'ta işçi taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!
İsrail askerleri Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!
Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz’dan Engil Polat tahliyesine ağır tepki: Para adaleti böyle satın alırmış
Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz’dan Engil Polat tahliyesine ağır tepki: Para adaleti böyle satın alırmış
Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinin yüksek olmadığını iddia etti
Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinin yüksek olmadığını iddia etti
Bakan Fidan'dan açıklama: Türkiye tam iradeye sahip!
Bakan Fidan'dan açıklama: Türkiye tam iradeye sahip!
Yeni 3008 satışa sunuldu farklı tasarımıyla dikkat çekti hibrit ve elektrikli seçenekleri
Yeni 3008 satışa sunuldu farklı tasarımıyla dikkat çekti hibrit ve elektrikli seçenekleri
22 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı
22 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı