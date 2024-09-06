Kocaeli'de dehşet! Eşini öldüren emekli astsubay intihar etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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Değirmendere Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden emekli astsubay E.C. (71), bilinmeyen nedenle eşi D.C'ye (67) tabancayla ateş etti.

E.C, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.C. ve D.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.