BIST 9.889
DOLAR 33,98
EURO 37,69
ALTIN 2.737,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti

 Isparta'da sopayla darbedilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Kutlubey Mahallesi'nde O.G. (26) ile Ertuğrul Samed Cendere (25) arasında 2 Eylül'de tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G'nin sopayla darbettiği Cendere yaralandı.

Yaralı genç, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakemliğince tutuklandı. Kentte çiğ köftecilik yapan O.G'nin ifadesinde Cendere'nin çalışanlarına laf atması nedeniyle kavganın çıktığını ve kendisini savunmak için gencin kafasına sopayla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de hapishaneler doldu taştı hükümetten ilginç çözüm arayışı
İngiltere'de hapishaneler doldu taştı hükümetten ilginç çözüm arayışı
Tunus'ta seçim öncesi siyaset ile yargı arasındaki kriz derinleşiyor
Tunus'ta seçim öncesi siyaset ile yargı arasındaki kriz derinleşiyor
Şırnak'ta işçi taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
Şırnak'ta işçi taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!
İsrail askerleri Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!
Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz’dan Engil Polat tahliyesine ağır tepki: Para adaleti böyle satın alırmış
Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz’dan Engil Polat tahliyesine ağır tepki: Para adaleti böyle satın alırmış
Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinin yüksek olmadığını iddia etti
Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinin yüksek olmadığını iddia etti
Bakan Fidan'dan açıklama: Türkiye tam iradeye sahip!
Bakan Fidan'dan açıklama: Türkiye tam iradeye sahip!
Yeni 3008 satışa sunuldu farklı tasarımıyla dikkat çekti hibrit ve elektrikli seçenekleri
Yeni 3008 satışa sunuldu farklı tasarımıyla dikkat çekti hibrit ve elektrikli seçenekleri
22 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı
22 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oyun platformları" açıklaması! "Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oyun platformları" açıklaması! "Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir"
İYİ Partili Dursun Ataş partisinden istifa etti
İYİ Partili Dursun Ataş partisinden istifa etti
Engin Polat'ın tahliyesine itiraz edildi
Engin Polat'ın tahliyesine itiraz edildi