Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti

Isparta'da sopayla darbedilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

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Kutlubey Mahallesi'nde O.G. (26) ile Ertuğrul Samed Cendere (25) arasında 2 Eylül'de tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G'nin sopayla darbettiği Cendere yaralandı.

Yaralı genç, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakemliğince tutuklandı. Kentte çiğ köftecilik yapan O.G'nin ifadesinde Cendere'nin çalışanlarına laf atması nedeniyle kavganın çıktığını ve kendisini savunmak için gencin kafasına sopayla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.