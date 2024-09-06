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Erzincan'da temizlik aracı ile motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki Yusuf öldü

Erzincan'da temizlik aracı ile motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki Yusuf öldü

Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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C.P'nin kullandığı 24 AAD 277 plakalı, Erzincan Belediyesine ait yol süpürme aracı, Geçit Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Cemal Gürsel Kavşağı'nda, Yusuf Altan K. (14) idaresindeki 24 EF 688 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Yusuf Altan K. ile motosikletteki T.U.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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