İtalya'dan İran'a uyarı: Rusya'ya silah gönderimi güvenliği tehdit ediyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın Rusya'ya silah göndermesinin uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Tahran'dan gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını talep etti. Tajani, G7 ve AB ile birlikte Ukrayna'yı destekleyici caydırıcı tedbirler almaya hazır olduklarını da vurguladı

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya'ya İran silahlarının gönderilmesinin uluslararası güvenlik için tehlike teşkil ettiğini ve Tahran'dan gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını istediklerini belirtti.

Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımında, "İran silahlarının Rusya'ya tedariki uluslararası güvenlik açısından bir tehlike teşkil ediyor. Tahran'dan gerilimin tırmandırmaktan kaçınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tajani, "G7 Dönem Başkanı olarak ve Avrupa Birliği (AB) ile beraber, Ukrayna'nın özgürlüğünü garanti altına alacak daha fazla caydırıcı tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmaya hazırız." yorumunu yaptı.