BIST 9.771
DOLAR 33,99
EURO 37,70
ALTIN 2.725,00
HABER /  DÜNYA

İtalya'dan İran'a uyarı: Rusya'ya silah gönderimi güvenliği tehdit ediyor

İtalya'dan İran'a uyarı: Rusya'ya silah gönderimi güvenliği tehdit ediyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın Rusya'ya silah göndermesinin uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Tahran'dan gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını talep etti. Tajani, G7 ve AB ile birlikte Ukrayna'yı destekleyici caydırıcı tedbirler almaya hazır olduklarını da vurguladı

Abone ol

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya'ya İran silahlarının gönderilmesinin uluslararası güvenlik için tehlike teşkil ettiğini ve Tahran'dan gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını istediklerini belirtti.

Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımında, "İran silahlarının Rusya'ya tedariki uluslararası güvenlik açısından bir tehlike teşkil ediyor. Tahran'dan gerilimin tırmandırmaktan kaçınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tajani, "G7 Dönem Başkanı olarak ve Avrupa Birliği (AB) ile beraber, Ukrayna'nın özgürlüğünü garanti altına alacak daha fazla caydırıcı tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmaya hazırız." yorumunu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, Donetsk'te 7 yerleşim birimini kontrol altına aldı
Rusya, Donetsk'te 7 yerleşim birimini kontrol altına aldı
Okula dönüş alışverişlerinde yoğun ilgi devam ediyor!
Okula dönüş alışverişlerinde yoğun ilgi devam ediyor!
Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağında bomba ihbarı
Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağında bomba ihbarı
Huzurevinde tanışan çift, dünyaevine girdi
Huzurevinde tanışan çift, dünyaevine girdi
Basın İlan Kurumu'ndan haber sitelerini yakından ilgilendiren değişiklikler
Basın İlan Kurumu'ndan haber sitelerini yakından ilgilendiren değişiklikler
MSB: Hudutlarda 2'si FETÖ, 1 PKK/KCK mensubu 7 kişi yakalandı
MSB: Hudutlarda 2'si FETÖ, 1 PKK/KCK mensubu 7 kişi yakalandı
Erzincan'da temizlik aracı ile motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki Yusuf öldü
Erzincan'da temizlik aracı ile motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki Yusuf öldü
RTÜK açıkladı: Famagusta dizisi Yunanistan harici hiçbir ülkede yayınlanmayacak
RTÜK açıkladı: Famagusta dizisi Yunanistan harici hiçbir ülkede yayınlanmayacak
Bakan Tekin açıkladı: Pazartesi günü okullarda ilk ders "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" olacak
Bakan Tekin açıkladı: Pazartesi günü okullarda ilk ders "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" olacak
İnek eti taşıdı diye öldürdükleri kişi Hintli çıktı
İnek eti taşıdı diye öldürdükleri kişi Hintli çıktı
İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar!
İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar!
Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa şoku daha!
Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa şoku daha!