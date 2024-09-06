BIST 9.771
DOLAR 34,04
EURO 37,80
ALTIN 2.749,01
HABER /  GÜNCEL

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağında bomba ihbarı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağında bomba ihbarı

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki 247 yolcu tahliye edilirken, güvenlik ekipleri detaylı arama başlattı ve Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı.

Abone ol

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

"Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Huzurevinde tanışan çift, dünyaevine girdi
Huzurevinde tanışan çift, dünyaevine girdi
Basın İlan Kurumu'ndan haber sitelerini yakından ilgilendiren değişiklikler
Basın İlan Kurumu'ndan haber sitelerini yakından ilgilendiren değişiklikler
MSB: Hudutlarda 2'si FETÖ, 1 PKK/KCK mensubu 7 kişi yakalandı
MSB: Hudutlarda 2'si FETÖ, 1 PKK/KCK mensubu 7 kişi yakalandı
Erzincan'da temizlik aracı ile motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki Yusuf öldü
Erzincan'da temizlik aracı ile motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki Yusuf öldü
RTÜK açıkladı: Famagusta dizisi Yunanistan harici hiçbir ülkede yayınlanmayacak
RTÜK açıkladı: Famagusta dizisi Yunanistan harici hiçbir ülkede yayınlanmayacak
Bakan Tekin açıkladı: Pazartesi günü okullarda ilk ders "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" olacak
Bakan Tekin açıkladı: Pazartesi günü okullarda ilk ders "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" olacak
İnek eti taşıdı diye öldürdükleri kişi Hintli çıktı
İnek eti taşıdı diye öldürdükleri kişi Hintli çıktı
İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar!
İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar!
Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa şoku daha!
Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa şoku daha!
Kocaeli'de dehşet! Eşini öldüren emekli astsubay intihar etti
Kocaeli'de dehşet! Eşini öldüren emekli astsubay intihar etti
İran, düzensiz göçmenleri sınır dışı edecek! Ülkenin İçişleri Bakanı açıkladı
İran, düzensiz göçmenleri sınır dışı edecek! Ülkenin İçişleri Bakanı açıkladı
Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti
Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti