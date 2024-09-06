CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP, tüzüğünün 28 maddesinde önemli değişiklikler yaparak milletvekili ve belediye başkanlarına üç dönem sınırlaması getirdi, aday belirleme sürecinde örgüt denetimini esas aldı. Kadın kotası kademeli olarak yüzde 50'ye çıkarılırken, kurultaylar 3 yılda bir yapılacak.

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Aylardır gündemde olan CHP’nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" başlıklı 20’nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara’da gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maddeler üzerinde basına kapalı yapılan oylamayı, kurultay salonundan takip etti. Kurultaydan gelen son bilgilere göre 900'ün üzerinde oy ile tüzük değişikliği kabul edildi.

28 madde değişti

Partide önemli maddelerde değişikliğe gidildi. 87 maddelik CHP tüzüğünün 28 maddesi değiştirildi. Dörtte bir oranından fazla bir değişiklik oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm delegelere teşekkür etti. 28 maddenin tamamına 900'den fazla delege destek verdi.

Ön seçimde hakim yerine örgüt denetimi

Tüzükteki 52. maddede yapılan değişiklikle hakim denetimi yerine örgüt denetiminde ön seçim gerçekleşecek. Bu değişikliğe göre genel merkeze yüzde 15'lik kontenjan hakkı tanınıyor. Bu da 90 milletvekili sayısına karşılık geliyor.

Milletvekilleri ve belediye başkanlıklarında üç dönem kuralı

Milletvekilleri ve belediye başkanlarına üç dönem sınırlaması geterildi. Bu uygulama için 27. dönem baz anılacak. Mevcut milletvekilleri buna göre önümüzdeki seçimde aday olabilecekler. Ancak önseçimden çıkma şansı getirilecek.

Kurultaylar üç yılda bir olacak, kadın kotaları artacak

Kurultaylar arasındaki süre 3 yıla çıkarıldı. Kadın kotasında artışa gidildi. Buna göre kota kademeli olarak artacak, önce yüzde 35 ve sonra yüzde 50'ye çıkacak.

Büyükşehir belediyelerinde çalışacak üyeler il ve ilçe yönetiminde olamayacak. Üyeler 2 yıl sonra ön seçimde oy kullanabilecek. Üyelerde iki etkinliğe katılmayanlar oy kullanamayacak.