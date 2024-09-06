Milliler zorlu deplasmandan 1 puanı kurtardı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan milliler, mücadeleyi golsüz tamamlayarak turnuvaya 1 puanla başladı.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıda yıldız futbolcumuz Barış Alper Yılmaz gördüğü 2. sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan milliler rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı ve organizasyona 1 puanla başladı.

Galler - Türkiye maçının önemli anları

90'+8' Maçın sonunda en az 8 dakika daha oynanacak.

86'Okay ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

62' Barış Alper Yılmaz, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

55'Wilson ceza sahasının sağından içeri kesti. Ön direkte Johnson'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

51'Arda ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Kale önünde Barış Alper'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

48'Arda sağ kanattan içeri sokulmak istedi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

37'Galler, Thomas'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak ağlarımıza giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

31'İtirazları sonucu Montella da sarı kart gördü.

30'Barış Alper ceza sahasında yerde kaldı. Millilerimiz bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

18'Ceza sahasının solunda topla buluşan Thomas'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

11'Ramsey sağ kanattan içeri kesmek istedi. Savunmaya çarpan top Millilerimizde kaldı.

5'Her iki takım da bu dakikalarda orta alanda topa sahip olamaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galler - Türkiye ilk 11'ler

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Thomas, Ampadu, James, Ramsey, Wilson, Johnson

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Bizim Çocuklar'ın hedefi tarihte ilk

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Türkiye yeni rotasını Uluslar A Ligi olarak belirledi. A Millilerimiz, B Ligi 4. Grup'ta ilk maçına Galler'de çıkacak. Mücadelede Norveçli Rohit Saggi düdük çalacak. Karşılaşma Galler'in tüm milli maçlarını oynadığı Cadiff City Stadı'nda oynanacak. Mücadelede 3 puan hedefleyen milliler A Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor. Daha önce hiç A Ligi'nde yer almayan Türkiye, 3. kez B Ligi'nde mücadele edecek. Ay yıldızlılar bir kez C Ligi'nde oynadı, lider olup B Ligi'ne çıktı. 4. Grup'ta diğer rakiplerimiz İzlanda ile Karadağ İzlanda'da karşılaşacak.

"Dünya Kupası için önemli bir bilet"

Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile birlikte basın toplantısı düzenlenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,"Bu tarz maçları kestiremiyorsunuz bazen ama yarın (bugün) için en iyi şekilde hazırlandık ve saatleri sayıyoruz" dedi. Futbolda geçmiş diye bir şeyin olmadığını belirten Montella, "Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Ama artık geleceğe odaklanmalıyız. Böyle bir turnuva (EURO 2024) geçirdiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet. 22 yıllık hasreti bitirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Milli maç takvimi

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye