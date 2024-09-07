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Montella'dan Galler maçı sonrası itiraf: Eksikliğini hissettik

Montella'dan Galler maçı sonrası itiraf: Eksikliğini hissettik

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, Galler ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından takımın yorgunluğuna rağmen performanstan memnun olduğunu söyledi. Hakan Çalhanoğlu'nun oyuna girdikten sonra fark yarattığını belirten Montella, 'Ferdi'nin eksikliğini hissettik' ifadelerini kullandı.

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AMilli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. 

Montella'nın açıklamaları şu şekilde: 

"Çalışmaya devam edeceğiz"

"Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Daha fazlasını da beklemiyorduk. 7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz."

"Inter için de bunları yapıyor"

"Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya girdikten sonra farkı görebildik. Sadece bizler için değil Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net bir şekilde gördük."

"Arda bir darbeden dolayı çıktı"

"İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan'ı da yarın değerlendireceğiz. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için."

"Emir'in stoper olduğunu biliyoruz"

"O pozisyonda biraz eksiğimiz var sakatlıklardan dolayı. Emir'in stoper olduğunu biliyoruz ama bu maçlık bu şekilde ihtiyacımız vardı."

"Ferdi'nin eksikliğini hissettik"

"Ferdi çok iyi bir futbolcu, eksikliğini hissettik ama ben elimdeki oyuncularla işimi hallederim. Emirhan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Gelecekte de çok yararlı bir futbolcu olacağına inanıyorum."

"12. adam olacaklarına eminim"

"12. adam olacaklarına eminim. Pazartesi günü çok büyük bir destek bekliyorum. Her seferinde öyle yaptıklarını biliyorum, o yüzden onların desteğine ihtiyacımız var."

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