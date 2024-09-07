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3 gündür haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 gündür haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

 Elazığ’da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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Hankendi Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Nurullah K'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yerde hareketsiz duran Nurullah K'nin cansız bedenini buldu.

Nurullah K'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Nurullah K'nin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak.

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