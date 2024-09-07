Ahmet Çakar'dan Barış Alper Yılmaz yorumu: Türk hakemleri utanmalı

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz ile ilgili Türk hakemlerini eleştirerek "Barış Alper Yılmaz, ikinci sarı kartı Türkiye liginde örneğin Kayserispor'a veya Göztepe'ye yapsaydı, atılmazdı." dedi.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ilk maçında dün akşam Galler ile karşı karşıya geldi. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 62'nci dakikasında Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü ve takımımız 10 kişi kaldı. Maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, takımını on kişi bırakan Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TÜRK HAKEMLERİ UTANMALIDIR''

Ahmet Çakar, şunları söyledi:

''Türk hakemleri utanmalıdır. Galatasaraylı oyuncular, ama Galatasaray formasıyla ama Milli takım formasıyla yurt dışına çıktıklarında atılıyorlar."

"Barış Alper Yılmaz, ikinci sarı kartı Türkiye liginde örneğin Kayserispor'a veya Göztepe'ye yapsaydı, atılmazdı. İlk sarı kartı da almazdı, penaltı olmamasına rağmen kırmızı kartı da görmezdi. Ama elin oğlu öyle değil işte."