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Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi ABD'den bağımsız soruşturma talep etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi ABD'den bağımsız soruşturma talep etti

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

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CNN'in haberine göre, Eygi'nin ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Beyaz Saray'ın taziye dileklerinin memnuniyetle karşılandığı ancak İsrail'in Ayşenur'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın "yeterli" olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Başkan Biden, Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı bir ABD vatandaşının hukuksuz şekilde öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma başlatmaya ve suçluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Olaya dair görüntülerde Eygi'nin İsrail ordusuna ait nişancının ateşlediği kurşunla öldürüldüğünün görüldüğü bildirilen açıklamada, "Ne olursa olsun, o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur, acımasızca öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Eygi'nin merhametli, cesur ve son derece tutkulu insan hakları aktivisti olduğu vurgulanan açıklamada, üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri sırasında Filistinlilere yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çok sevilen kız, kardeş, eş ve teyze olan Eygi'nin hayatının İsrail ordusu tarafından "gereksiz, hukuksuz ve şiddetli şekilde alındığı" kaydedildi.

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