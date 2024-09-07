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Özgür Özel: Cesaretiniz varsa 2025 Kasım ayında erken seçim yapalım

Özgür Özel: Cesaretiniz varsa 2025 Kasım ayında erken seçim yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim talebinde bulundu. Özel, "Çok değil Kasım 2025'e seçim bekliyoruz. Adayımız ilan edildiği gün seçimi çoktan kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı.  "Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemektedir." diyen Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bunun için gelecek sene kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık döneminin tam ortasıdır. İnat eder millet sefilken 2.5 yıl daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ama Erdoğan 'kendime güveniyorum, çıkarım' derse biz erken seçim yapmaya ve 22 yıllık bu iktidara son vermeye hazırız. Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım. Yada 8 ay sonra alalım. Gelecek sene kasım ayında bizim karşımıza çıkmaya seçim yapmaya varsanız. CHP buradadır. O seçime girecektir. Ve sonuç değişmeyecektir. CHP Türkiye'nin birinci partisi bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt milletten kaçıyordur. Adaylığına güveni olan karşımıza çıkar. 

"Kasım 2025'e seçim bekliyoruz"

Çok değil Kasım 2025'e seçim bekliyoruz. Adayımız ilan edildiği gün seçimi çoktan kazanmış olacağız.  Biz seçimi adayımızı belirlediğimiz gün yapılacak kampanyalarla değil, bugünden itibaren 1 yıl boyunca Anadolu ve Trakya'da yapacağımız samimi çalışmalarla kazanacağız. Adayımız ilan edildiğimiz gün seçimi çoktan kazanmış olacağız. 

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