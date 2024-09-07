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DMM, 'Jet Üssü komutanı kışlada özel klip çekti' iddiasını yalanladı

DMM, 'Jet Üssü komutanı kışlada özel klip çekti' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sözcü gazetesinin"Konya 3. Ana jet Üssü Komutanı kışlada özel klip çekti, halkın uçaklarıyla şov yaptı" haberini yalanladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sözcü gazetesinde yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Konya 3. Ana jet Üssü Komutanı kışlada özel klip çekti, halkın uçaklarıyla şov yaptı" iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla icra edilen resepsiyona, yurt içi ve yurt dışı Türkiye'nin çeşitli birliklerinden, Birlik Komutanlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK günü kutlama mesajları gönderilmiştir.

Önceki yıllarda da aynı esaslarla Cumhurbaşkanı ve Başkomutan'a ithafen gönderilen bu mesajlar, misafir ve katılımcıların huzurunda yayınlanmaktadır.

Bahse konu görüntüler resmi bir amaca uygun olarak hazırlanmış olup, iddia edildiği gibi kışlada başka amaçla özel klip çekimi söz konusu değildir.

Anayasası'nın Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini tanımlayan 104. Maddesi'nde açıkça, "Cumhurbaşkanı TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder." ifadeleri yer almaktadır. Dolayısıyla haberlerde geçen, "kışlaya siyaset soktular" iddiaları da manipülatif amaçlıdır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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