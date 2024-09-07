BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni açıklaması: Bunlar da temizlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni açıklaması: Bunlar da temizlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde kılıç çekip yemin eden teğmenlerle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek." dedi.

Abone ol

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç kaldırıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıktan sonra okuduğu yemin metni konuşulmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın gündeminde teğmenlerin tartışılan kılıçlı yemin töreni vardı. Arıştırmanın yapıldığını belirten Erdoğan, bu kişilerin temizleneceğini söyledi. Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

 "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bu oyuna nasıl gelindi. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversiteyle görüşmemizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız.

Biz tarihin bir sahnesinde görev ve yetki aldık. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Düz biz yokken bu dava vardı, yarın biz olmayacağız ama dava var olacak. Sizler davayı teslim alacaksınız."

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu test etti! Otonom kamyon akıllı yollarda
Abdulkadir Uraloğlu test etti! Otonom kamyon akıllı yollarda
Fenerbahçe, genç futbolcusu Omar Fayed'i kiraladı
Fenerbahçe, genç futbolcusu Omar Fayed'i kiraladı
Fatih Erbakan erken seçim için tarih verdi
Fatih Erbakan erken seçim için tarih verdi
DMM, 'Jet Üssü komutanı kışlada özel klip çekti' iddiasını yalanladı
DMM, 'Jet Üssü komutanı kışlada özel klip çekti' iddiasını yalanladı
TOKİ'den eğitim ve öğretime tam destek
TOKİ'den eğitim ve öğretime tam destek
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Fatih Terim sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Fatih Terim sorusu
Yılın 8 ayında satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Yılın 8 ayında satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
İETT'den 7 yeni otobüs hattı! 9 Eylül'de seferler başlıyor
İETT'den 7 yeni otobüs hattı! 9 Eylül'de seferler başlıyor
Cedi Osman, Panathinaikos'a tranfer oldu
Cedi Osman, Panathinaikos'a tranfer oldu
Çin'in döviz rezervleri mayısta 3 trilyon 288 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri mayısta 3 trilyon 288 milyar dolara ulaştı
Kocaeli'de kafede silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü
Kocaeli'de kafede silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi ABD'den bağımsız soruşturma talep etti
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi ABD'den bağımsız soruşturma talep etti