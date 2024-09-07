Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni açıklaması: Bunlar da temizlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde kılıç çekip yemin eden teğmenlerle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek." dedi.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç kaldırıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıktan sonra okuduğu yemin metni konuşulmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde teğmenlerin tartışılan kılıçlı yemin töreni vardı. Arıştırmanın yapıldığını belirten Erdoğan, bu kişilerin temizleneceğini söyledi. Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bu oyuna nasıl gelindi. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversiteyle görüşmemizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız.

Biz tarihin bir sahnesinde görev ve yetki aldık. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Düz biz yokken bu dava vardı, yarın biz olmayacağız ama dava var olacak. Sizler davayı teslim alacaksınız."