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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlıktan öldü.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nde küçük yaştaki kız çocuğu Yakin el-Estal yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu hayatını kaybetti.

Estal'ın ölümüyle Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişiye yükseldi.

Birçok yerel aktivist de "Çocuk Estal, hastanedeyken birilerinin hayatını kurtarması için harekete geçmesini beklerken son nefeslerini verdi." notuyla sosyal medya hesabından çocuğun görüntülerini paylaştı.

İsrail'in uluslararası yasaları ihlal eden kısıtlamaları ve saldırıları sonucu Gazze'nin özellikle kuzey bölgelerindeki Filistinliler, ciddi gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

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