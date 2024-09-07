Yisrael Katz'tan alçak paylaşım! Yine Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, skandal paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Katz, yeni paylaşımında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, Hamas'a olan desteği nedeniyle Türkiye'yi nefret ve şiddetle suçladı. Ayrıca Erdoğan'ı, Orta Doğu'daki Arap rejimlerini baltalamakla itham ederek susması gerektiğini söyledi.

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Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor.

Katz'dan yeni paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, yeni bir skandala daha imza attı.

Türkiye'nin Hamas ile olan dostluğuna değinen Katz, "Recep Tayyip Erdoğan Hamas'taki dostları uğruna Türk halkını nefret ve şiddet ateşine atmaya devam ediyor. Bugün ise İslam ülkelerini İsrail'e karşı ittifak kurmaya çağırıyor ve "İsrail'in bölgedeki ülkeleri, özellikle de Türkiye'yi fethetmek istediğini" iddia ediyor. Bu tehlikeli bir yalan ve kışkırtmadır. İsrail, sınırlarını ve vatandaşlarını Hamas'ın katillerinden ve tecavüzcülerinden ve İran'ın önderlik ettiği Şii kötülük ekseninden savunuyor." dedi.

Mesajının devamında Başkan Erdoğan'ı susmakla tehdit eden Katz, "Erdoğan ve Müslüman Kardeşler ittifakı, Orta Doğu'daki ılımlı Arap rejimlerini baltalamak için yıllardır İran'la birlikte çalışıyor. Erdoğan susmalı, utanmalı." ifadelerine yer verdi.

Katz'dan skandal karikatür

Katz'ın yaptığı paylaşımında, Başkan Erdoğan' ve Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı yan yana photoshopla ele aldığı görülüyor.

Ayrıca Katz'ın paylaşımında Türkiye'yi simgeleyen bir alanın olduğu Başkan Erdoğan'ın ise o alana ateş döktüğü dikkatlerden kaçmadı.