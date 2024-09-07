BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39
HABER /  DÜNYA

Yisrael Katz'tan alçak paylaşım! Yine Erdoğan'ı hedef aldı

Yisrael Katz'tan alçak paylaşım! Yine Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, skandal paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Katz, yeni paylaşımında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, Hamas'a olan desteği nedeniyle Türkiye'yi nefret ve şiddetle suçladı. Ayrıca Erdoğan'ı, Orta Doğu'daki Arap rejimlerini baltalamakla itham ederek susması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor.

Katz'dan yeni paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, yeni bir skandala daha imza attı. 

Türkiye'nin Hamas ile olan dostluğuna değinen Katz, "Recep Tayyip Erdoğan Hamas'taki dostları uğruna Türk halkını nefret ve şiddet ateşine atmaya devam ediyor. Bugün ise İslam ülkelerini İsrail'e karşı ittifak kurmaya çağırıyor ve "İsrail'in bölgedeki ülkeleri, özellikle de Türkiye'yi fethetmek istediğini" iddia ediyor. Bu tehlikeli bir yalan ve kışkırtmadır. İsrail, sınırlarını ve vatandaşlarını Hamas'ın katillerinden ve tecavüzcülerinden ve İran'ın önderlik ettiği Şii kötülük ekseninden savunuyor." dedi.

Mesajının devamında Başkan Erdoğan'ı susmakla tehdit eden Katz, "Erdoğan ve Müslüman Kardeşler ittifakı, Orta Doğu'daki ılımlı Arap rejimlerini baltalamak için yıllardır İran'la birlikte çalışıyor. Erdoğan susmalı, utanmalı." ifadelerine yer verdi.

Katz'dan skandal karikatür

Katz'ın yaptığı paylaşımında, Başkan Erdoğan' ve Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı yan yana photoshopla ele aldığı görülüyor.

Ayrıca Katz'ın paylaşımında Türkiye'yi simgeleyen bir alanın olduğu Başkan Erdoğan'ın ise o alana ateş döktüğü dikkatlerden kaçmadı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu
Valilik uyardı: Sağanak yağış geliyor!
Valilik uyardı: Sağanak yağış geliyor!
Bakan Tunç'tan Dilan ve Engin Polat çifti açıklaması
Bakan Tunç'tan Dilan ve Engin Polat çifti açıklaması
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 ölü 22 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 ölü 22 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir körfezindeki kirlilikle ilgili CHP'li belediyeye tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir körfezindeki kirlilikle ilgili CHP'li belediyeye tepki
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü
5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası açıkladı! "Bundan sonra kırılmaların..."
5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası açıkladı! "Bundan sonra kırılmaların..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni açıklaması: Bunlar da temizlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni açıklaması: Bunlar da temizlenecek
Bakan Abdulkadir Uraloğlu test etti! Otonom kamyon akıllı yollarda
Bakan Abdulkadir Uraloğlu test etti! Otonom kamyon akıllı yollarda
Fenerbahçe, genç futbolcusu Omar Fayed'i kiraladı
Fenerbahçe, genç futbolcusu Omar Fayed'i kiraladı
Fatih Erbakan erken seçim için tarih verdi
Fatih Erbakan erken seçim için tarih verdi
DMM, 'Jet Üssü komutanı kışlada özel klip çekti' iddiasını yalanladı
DMM, 'Jet Üssü komutanı kışlada özel klip çekti' iddiasını yalanladı