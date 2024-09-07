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Bakan Tunç'tan Dilan ve Engin Polat çifti açıklaması

Bakan Tunç'tan Dilan ve Engin Polat çifti açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesinin suçsuz oldukları anlamına gelmediğini belirterek, yargının doğru kararı vereceğini söyledi. Ayrıca, İmamoğlu'nun hakaret davasına ilişkin yapılan açıklamaların yargıyı yıpratma girişimi olduğunu vurguladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kameralar karşısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, dün tahliyesi gerçekleşen Engin Polat'a ilişkin "Yargı en doğru kararı verir" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Yargı Engin Polat'la ilgili doğru kararı verir. Delilleri hakimler değerlendirir.

Cumhuriyet savcılığımız itiraz etmiştir. Değerlendirecek olan dosyaya bakan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim. 

İmamoğlu'nun hakaret davası

Özel'in sözlere destek olması sorumlu hareket değil. Yargıya parmak sallamak eski Türkiye manzaralarıdır. Yargının yıpratılmasına asla müsaade etmeyiz.

Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni

"Kanunen yapılan yemin bellidir. Yürürlükten kaldırılan yeminin edilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru olmadığını ifade etti. Kanunen yapılmış yeminden sonra kanundan kaldırılan yapılması tabii ki de soruşturuluyor. Gerekli incelemeler yapılacak."

 

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