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Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 ölü 22 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 ölü 22 yaralı

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikap, hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı.

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Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ahmet Gussen yönetimindeki 27 MC 6480 plakalı pikap, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde, Ertuğrul Tamer idaresindeki 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 23 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1 kişi hayatını kaybederken, 8'inin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.

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