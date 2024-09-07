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Valilik uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Valilik uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Kastamonu Valiliği, doğu kesimlerde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Yağışların gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda bugün akşam saatlerinde Kastamonu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olun

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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