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Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın alçak paylaşımına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın alçak paylaşımına sert tepki

Şahin Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yine Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan skandal bir paylaşım yaptı. İşleri Bakanlığı'ndan Katz'ın paylaşımına çok sert tepki geldi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye karşı skandal bir paylaşım yaptı.

Katz, tepki çeken paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la olan iletişimini eleştirerek Erdoğan'ın İslam ülkelerini İsrail'e karşı kışkırttığını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: iftira ve yalan dolu paylaşım

Katz'ın küstah paylaşımı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir.

"İnsanlık tarihine kara bir leke"

Adıgeçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir."

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