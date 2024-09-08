ABD'de hayvan teması olmadan görülen ilk kuş gribi vakası tespit edildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hayvanlarla teması olmayan bir insanda ilk kuş gribi vakasını tespit etti, ancak genel halk sağlığı riskinin düşük olduğunu belirtti. Kuş gribi genellikle hayvanları etkilerken, insanlarda nadiren görülüyor ve virüs 1990'larda Çin'de ortaya çıkmıştı.

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CDC daha önceki vakaların enfekte kümes hayvanları veya büyükbaş hayvanlara maruziyet ile insanlara bulaştığının tespit edildiğini kaydetti.

Missouri'deki vaka ise rutin kuş gribi sezonu izlemeleri sırasında tespit edildi. Hastanın altta yatan başka rahatsızlıklarının olduğu ve grip için antiviral ilaçlar kullandığı belirtildi.

Missouri'deki sağlık yetkilileri eyaletteki sığırlarda kuş gribi salgını bildirilmediğini ancak bu yıl kümes hayvanlarında ve geçmişte de yabani kuşlarda hastalığın görüldüğünü belirtti.

Genel halk sağlığı üzerindeki riski açıkladılar

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hastalığın genel halk sağlığı üzerindeki risk seviyesinin düşük olduğu açıkladı.

Kuş gribi öncelikle kuşları ve diğer hayvanları etkileyen viral bir hastalık. İnsanlarda nadiren görülüyor.

Merkeze göre kuş gribi bu yıl ABD'deki inekler arasında artıyor. İlk salgın Mart ayında bildirildi ve CDC'ye göre 3 Eylül itibarıyla 14 eyalette sığırları etkiledi.

ABD'de Mart 2024'te, enfekte süt inekleriyle temas halinde olan bir kişide insanlarda görülen ilk vaka tespit edilmişti.

1990 yılında Çin'de ortaya çıktı

Kuş gribi ilk olarak 1990'larda Çin'de tespit edildi ve o zamandan beri Antarktika dahil tüm kıtalara yayıldı. Sağlık yetkilileri dün çapında insanlar için mevcut riskin düşük olduğuna inanıyor ancak hastalığı yıllardır aktif olarak izliyorlar.

Kuş gribi dünya çapında yaban hayatını etkiledi, deniz aslanları, foklar ve ayılar gibi çok çeşitli türlere bulaştı.