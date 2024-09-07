BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39
HABER /  SPOR

Milli sporcularımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na damga vurdu: 28 madalya

Milli sporcularımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na damga vurdu: 28 madalya

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanarak oyunlar tarihindeki madalya rekorunu kırdı. Bu başarı, Türkiye'nin en çok madalya aldığı organizasyon olarak tarihe geçti.

Abone ol

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 28 madalya kazanarak, oyunlar tarihindeki madalya rekorlarını kırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları, yarın yapılacak kapanış töreniyle sona erecek. Türkiye; oyunları 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 28 madalya ile tamamladı. Milli sporcular, aldıkları 28 madalya ile Türkiye adına en çok madalya alınan organizasyona imza attılar.

Oyunlarda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya

Golbol Kadın Milli Takımı, Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay), Umut Ünlü (50 metre serbest S3), Umut Ünlü (200 metre serbest S3), Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo), İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)

Gümüş madalya

Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım), Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20), Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57), Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo), Besra Duman (Kadınlar 55 kilo), Kübra Korkut (Kadınlar S7), Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo), Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kilo), Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo), Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)

Bronz madalya

Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20), Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1), Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2), Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1), Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo), Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo), Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5), Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5), Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler), Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11), Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo), Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)

 

ÖNCEKİ HABERLER
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya Umut Ünlü'nün!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya Umut Ünlü'nün!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın alçak paylaşımına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın alçak paylaşımına sert tepki
Yisrael Katz'tan alçak paylaşım! Yine Erdoğan'ı hedef aldı
Yisrael Katz'tan alçak paylaşım! Yine Erdoğan'ı hedef aldı
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu
Valilik uyardı: Sağanak yağış geliyor!
Valilik uyardı: Sağanak yağış geliyor!
Bakan Tunç'tan Dilan ve Engin Polat çifti açıklaması
Bakan Tunç'tan Dilan ve Engin Polat çifti açıklaması
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 ölü 22 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 ölü 22 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir körfezindeki kirlilikle ilgili CHP'li belediyeye tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir körfezindeki kirlilikle ilgili CHP'li belediyeye tepki
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü
5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası açıkladı! "Bundan sonra kırılmaların..."
5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası açıkladı! "Bundan sonra kırılmaların..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni açıklaması: Bunlar da temizlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni açıklaması: Bunlar da temizlenecek
Bakan Abdulkadir Uraloğlu test etti! Otonom kamyon akıllı yollarda
Bakan Abdulkadir Uraloğlu test etti! Otonom kamyon akıllı yollarda