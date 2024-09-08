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Nursel Ergin Gelinim Mutfakta programını neden bıraktığı ifşa etti

Nursel Ergin Gelinim Mutfakta programını neden bıraktığı ifşa etti

Gelinim Mutfakta programını sessiz sedasız bırakan Nursel Ergin, ayrılma kararının perde arkasını anlattı. Ünlü sunucu, yapımcıya sitem ederken, izleyicilere veda ettiği anların ekrana yansıtılmadığını söyledi.

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Gelinim Mutfakta'yı uzun yıllar sunan Nursel Ergin programı ani bir kararla bırakmıştı. Neden ayrıldığını bunca zaman açıklamayan Nursel Ergin sonunda patladı.

Kısa süre önce kayınvalidesi Nahide Sultan’ın vefatını duyuran Ergin, derin üzüntüsünü takipçileriyle paylaşırken konuyu ayrılık sürecine getirdi.

Nursel Ergin "Neden ayrıldın?" sorularına nokta koydu ve şu açıklamayı yaptı:

"Önceklikle ben yeni sezon da dinlenmek istiyorum ailemle vakit geçirmek istiyorum gibi bir açıklama yapmadım. Sessizliğimi korudum ama bugün duygularım tavan. Aslım da bir anda puff olmadım. Ben ayrılacağımı zaten gerekli zaman da bildirmiştim.

Programdan ayrılma sürecine ilişkin çarpıcı detaylar paylaşan Nursel Ergin, izleyicilere veda ettiği anların ekrana yansıtılmadığını ve bunun yapımcı kararı olduğunu belirtti. Ergin, "Son bölümde gözlerim dolu dolu 'Sezonda yokum' diyerek izleyicilere veda ettim. Ancak yapımcı, bu vedayı yayınlamayı uygun görmemiş ve o anları kesmiş. Ben ani bir kararla ortadan kaybolmadım. Ayrılacağımı zamanında bildirdim ve son güne kadar görevimin başındaydım" dedi.



Ergin, ayrılma sebebinin ise tamamen programın etik değerleri ile uyuşmaması olduğunu belirtti. "Programın içeriği ile etik değerlerimin çeliştiğini hissettiğim için ayrılma kararı aldım. Sunucu olarak izin istedim çünkü bu süreç içinde kendimi rahat hissetmedim" diyen Ergin "Şükürler olsun, şimdi iyiyim. Sunuculuk anlamında bana çok şey kattı bu program. Her zamanki gibi enerjim enerjiniz olsun. Hasta yatağında olanlara da buradan dualar gönderiyorum. Sizi seviyorum ve iyi olduğumu, yeniden hazırlık içinde olduğumu bilin" ifadelerini kullandı.

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