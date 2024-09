2 yılda bir düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. İşte maçların sonuçları...

Abone ol

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuva, 5 Eylül Perşembe günü A Ligi maçlarıyla başlarken, bugünkü karşılaşmalarla ilk hafta tamamlandı. Turnuvada ikinci hafta 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup

İskoçya - Polonya: 2-3

Portekiz - Hırvatistan: 2-1



A Ligi 2. Grup

Fransa - İtalya: 1-3

Belçika - İsrail: 3-1

A Ligi 3. Grup

Almanya - Macaristan: 5-0

Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2



A Ligi 4. Grup

Danimarka - İsviçre: 2-0

Sırbistan - İspanya: 0-0



B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Çekya: 4-1

Ukrayna - Arnavutluk: 1-2

B Ligi 2. Grup

İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2

Yunanistan - Finlandiya: 3-0



B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Norveç: 0-0

Slovenya - Avusturya: 1-1



B Ligi 4. Grup

Galler - Türkiye: 0-0

İzlanda - Karadağ: 2-0



C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - İsveç: 1-3

Estonya - Slovakya: 0-1

C Ligi 2. Grup

Litvanya - Güney Kıbrıs: 0-1

Kosova - Romanya: 0-3



C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0

Belarus - Bulgaristan: 0-0



C Ligi 4. Grup

Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1

Ermenistan - Letonya: 4-1



D Ligi 1. Grup

San Marino - Lihtenştayn: 1-0



D Ligi 2. Grup

Moldova - Malta: 2-0