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Ümit Özdağ'dan olay Dilan Polat paylaşımı: "Ne yazık ki yazamıyorum"

Ümit Özdağ'dan olay Dilan Polat paylaşımı: "Ne yazık ki yazamıyorum"

Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanma kararından sonra ilk duruşmada Engin Polat da tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacak olan Polat ailesi hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tahliyesine ilişkin açıklama yapan Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti artık tutuksuz yargılanacak.

Dilan Polat'ın kocasının tahliye kararı sonrası yaptığı paylaşımlar ve Engin Polat'ı cezaevinden almaya gittiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Polat ailesi hakkında verilen bu karara günlerdir tepki yağıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Dilan Polat'ın bu paylaşımlarına ateş püskürdü.

Ümit Özdağ, Polat'ın görüntüsünü paylaşarak "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz" dedi.

Özdağ devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kötü örnek olarak birçok Türk gencinin hayatını kararttınız ve karartmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiçbir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın."


Ümit Özdağ'ın "Yazamıyorum" ifadesine ise eleştiriler geldi. Sosyal medya kullanıcıları "Ne demek yazamıyorum", "Biz mi yazalım", "Ben bilsem yazardım" diyerek tepki gösterdi.

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