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Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Çuval içinde bulundu iddiası

Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiası ise dikkat çekti. Narin'in cansız bedeninin dere yatağındaki bir çuval içinde bulunduğunu söyleyen Erdinç, "Çok üzgünüm Narin'den acı haber geldi. 19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 3 km mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Pembe terlik detayı 

Erdinç başka bir paylaşımında ise, "Melek kızımız Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti" dedi. 

Tüm oklar amca Salim Güran'ı gösteriyor 

18 gündür köyde devam eden arama çalışmalarında tüm gözler amca Salim Güran üzerinde toplandı. Narin Güran'ın kaybından sonra yapılan arama çalışmalarında amca Salim Güran'ın arabasından alınan bulgular incelendi ve Narin'in DNA'sına rastlandı. 

Derinleşen soruşturmada, amcanın olaydan kısa süre sonra mesaj ve arama kayıtlarını özel bir uygulama ile sildiği ortaya çıktı.

Yakınları öldürdü iddiası

Gazeteci Veysi İpek, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada kahreden bir iddiayı paylaştı. İpek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Narin dere yatağının genişletilmiş bölümünde bulundu. İlk belirlemelere göre yakınlarının Narin'i bu noktada öldürdüğü bilgisi var. Ancak bu teyide muhtaç bir bilgi. Jandarma köye giriş çıkışları kapattı sabah saatlerinde. Dün de bu noktada yoğun bir çalışma vardı. Su altı ekipleri bölgedeydi."

Amcası tutuklu

Narin'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında muhtar amcası Salim Güran 31 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Amca Güran ardından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderildi.

Narin'i arama çalışmalarında gelen son ihbar küçük kızın Eğertutmaz deresinde olabileceği yönündeydi. Dün tüm ekipler oraya yoğunlaşmış ancak sonuç alınanamıştı.

Köye giriş çıkışlar yasaklandı

Narin'in cansız bedeni ikamet ettikleri köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Köye giriş çıkışlar, basın mensupları da dahil olmak üzere yasaklandı.

İki gün önce de bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bu derede arama çalışmaları yapmış herhangi bir iz bulamamışlardı.

Bölge defalarca arandı

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez aranmasına rağmen Narin'e ait bir ize rastlanmadı.

Narin nasıl kayboldu?

Narin 21 Ağustos günü öğleden sonra Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Ailesi Narin'i önce kendi imkanlarıyla aradı. Ardından diğer köylüler de devreye girdi. Akşama dek sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler Narin için seferber oldu.

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