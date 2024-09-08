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Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması

Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi öldürmüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslimi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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İşgalci İsrail güçleri, 6 Eylül tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Eygi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada İsrail'in Türk vatandaşını katletmesine sert tepki gösterdi. İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetlediğini belirten Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir"

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