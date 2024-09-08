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Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama geldi. Bakan Tunç, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Görülmekte olan bir davada yargı eninde sonunda en doğru kararı verir. Yargı mensuplarımıza güvenelim." dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosunca İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Polat ailesinin tahliyesine ilişkin konuşan Bakan Tunç, özetle şunları söyledi:

"Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın. Dışarıdan dosyadaki delilleri bizim değerlendirmemiz söz konusu olamaz. Görülmekte olan bir davada yargı eninde sonunda en doğru kararı verir. Yargı mensuplarımıza güvenelim."

"Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu hep ifade ediyorum. Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Bunun bir yaptırımı var. Görülmekte olan davalarla ilgili olarak sorumluluk makamında olan kişilerin daha sorumlu davranması lazım. Burada sayın Özgür Özel'in kendi belediye başkanının, yargıya yönelik parmak sallamasına 'Onun yanındayız' demesi bir talihsizlik. Bunlar eski Türkiye manzaralarıdır. Buradan bir siyasi kazanç sağlamaya çalışanların boşuna bir beklenti içinde olduğunu söylemek istiyoruz. Milletin yargısını yıpratmayalım. Yargımızın yıpratılmasına da müsade edemeyiz."

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