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Van'da sabaha karşı korkutan deprem!

Van'da sabaha karşı korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika bir deprem açıklaması geldi. Van'ın Tuşba ilçesinde sabaha karşı 3.8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

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AFAD ve Kandilli'den son dakika bir deprem açıklaması yapıldı.

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.43 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

AFAD, depremin derinliğini 11.19 km olarak paylaşırken Kandilli Rasathanesi ise 5 km olarak duyurdu.

Bu arada Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

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