BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39
HABER /  GÜNCEL

Resmi kurumların mesai saatlerinde düzenleme yapıldı!

Resmi kurumların mesai saatlerinde düzenleme yapıldı!

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, resmi kurumların mesai saatlerinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yeni uygulamaya göre resmi kurumlar sabah 08.30-12.30 saatleri arasında hizmet verecek. Saat 12.30 ile 13.00 saatleri arasında öğle tatilinde olacak. Öğleden sonra 13.00 ile 17.00 arasında hizmet vermeye devam edilecek.

Abone ol

Erzincan Valiliği tarafından resmi kurumların mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Erzincan Valiliği, resmi kurumların mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre Erzincan'da bulunan resmi kurumlar 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren yeni mesai saatleri çerçevesinde hizmet verecek.

Yeni uygulamaya göre resmi kurumlar sabah 08.30-12.30 saatleri arasında hizmet verecek. Saat 12.30 ile 13.00 saatleri arasında öğle tatilinde olacak.

Resmi kurum personelleri öğleden sonra 13.00 ile 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Böylece öğleden sonraki mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni müfredat uygulaması yarın başlıyor! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ayrıntıları
Yeni müfredat uygulaması yarın başlıyor! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ayrıntıları
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröristlere geçit yok!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröristlere geçit yok!
Özgür Özel'den Narin için açıklama geldi! Büyük üzüntüyle öğrendim...
Özgür Özel'den Narin için açıklama geldi! Büyük üzüntüyle öğrendim...
Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması
Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması
‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten titreten altın ve dolar uyarısı: ‘Fırtına kopacak’
‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten titreten altın ve dolar uyarısı: ‘Fırtına kopacak’
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu
Van'da sabaha karşı korkutan deprem!
Van'da sabaha karşı korkutan deprem!
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Diyarbakır eşkıyaları yakalandı! 8 şüpheliye tek tek ‘Focus' operasyonu
Diyarbakır eşkıyaları yakalandı! 8 şüpheliye tek tek ‘Focus' operasyonu
"Cübbeli Ahmet Hoca"ya yumruklu saldırı! DAEŞ şüphesi
"Cübbeli Ahmet Hoca"ya yumruklu saldırı! DAEŞ şüphesi
Gazze'deki eğitim altyapısı çöktü: 200 okul sığınak olarak kullanılıyor
Gazze'deki eğitim altyapısı çöktü: 200 okul sığınak olarak kullanılıyor
Nursel Ergin Gelinim Mutfakta programını neden bıraktığı ifşa etti
Nursel Ergin Gelinim Mutfakta programını neden bıraktığı ifşa etti