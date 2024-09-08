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Özgür Özel'den Narin için açıklama geldi! Büyük üzüntüyle öğrendim...

Özgür Özel'den Narin için açıklama geldi! Büyük üzüntüyle öğrendim...

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.Konuya ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Narin'in cesedi köyün kuzeyinde derenin kenarında bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan gelişmeyle ilgili CHP lideri Özgür Özel açıklama yaptı. 

Özgür Özel şu ifadelere yer verdi: 

"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum.

Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."

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