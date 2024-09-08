Yerlikaya, Tunç ve Göktaş'ın Narin paylaşımında ortak aile detayı!

Kayıp Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra köye 1 kilometrelik uzaklıkta bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin çuval içinde derede bulunması cinayet şüphesini güçlendirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapmış olduğu açıklamalarda aileye başsağlığı dilememeleri ise gündem yarattı. Bakan Tunç'un "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." ifadeleri dikkat çekti.

Abone ol

Kayıp Narin Güran'ın günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. 21 Ağustos'tan bu yana köşe bucak aranan Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulundu. Acı haberi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Çuval içinde bulundu

Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde ulunduğu bilgisi ise gündem yarattı. Akıllara ise hemen cinayet şüphesi geldi. Amcanın tutuklu olduğu soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da ilk açıklama geldi.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını bildirdi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız."

Bakanlar aileye başsağlığı dilemedi

Bakan Yerlikaya, Bakan Tunç ve Bakan Göktaş'ın söz konusu paylaşımlarındaki bir detay ise herkesin dikkatini çekti. Söz konusu iki açıklamada da Bakanların aileye başsağlığı dilemediği görüldü.

Bakanların da aileye başsağlığı dilememesi şüpheliler arasında ailenin de olabileceği ve yeni gözaltılar olabileceği iddialarını gündeme getirdi.