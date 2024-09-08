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CHP’de tüzük değişikliği: Demeç yetkisi sadece MYK üyelerinde

CHP’de tüzük değişikliği: Demeç yetkisi sadece MYK üyelerinde

CHP’de tüzük değişikliği ile “partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi” yalnızca genel başkanın belirlediği MYK üyelerine verildi.

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CHP, Genel Başkan adaylığı tartışmalarıyla ilgili de önemli bir düzenlemeyi hayata geçirecek. Mevcut Genel Başkan, kendi isteği üzerine aday olabilecek ve imza toplaması gerekmeyecek. Aday olmak isteyenlerin ise kurultay üye sayısının yüzde 10’u kadar imza toplaması gerekecek.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP, “çift başlılık görüntüsünün önüne geçmek” için de önemli bir adım atacak. Partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi yalnızca MYK üyeleri ile sınırlandırılacak. Yetki, bizzat CHP Genel Başkanı tarafından verilecek.

Öte yandan mevcut tüzüğe göre iki yılda bir gerçekleştirilen kongrelerin aralığı da “üç yılda bir” olarak belirlenecek. Buna göre, CHP’nin 21’inci Olağan Kurultay’ı 2025 yılında değil, 2026 yılında yapılacak.

chp
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