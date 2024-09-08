Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı

Diyarbakır'da kaybolmasından günler sonra ölü bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada 21 kişinin gözaltına alındı.

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İçişleri Ali Yerlikaya, Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin Jandarma ekipleri tarafından bulunduğunu duyurdu. Narin'in cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Bulunan beden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "(Narin'in cansız bedeni) Dere kenarında, çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulundu" açıklamasını yaptı. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.



Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede arama çalışmalarına başlanmıştı.

Kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınan Narin'in ağabeyi serbest kalmış daha sonra ise Narin'in amcası gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

8 yaşındaki Narin'in 8 Eylül 2024 sabahı cansız bedenine ulaşıldı.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.

Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

21 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gün sonra mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğerturmaz Deresi’nde çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."