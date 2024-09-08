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Çaya zam geldi! Çaykur çay fiyatları yeni liste belli oldu

Çaya zam geldi! Çaykur çay fiyatları yeni liste belli oldu

Çay tiryakilerini üzecek haber geldi. Çay fiyatlarına zam yapıldı. Çaykur'un yeni fiyat listesi belli oldu. 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere çaya yüzde 18 zam uygulanacak.

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Çaya zam geldi. Mutlulukta, hüzünde, dostlukta, derin sohbetlerde, oyunlarda, sabahlarda kısacası birbirinden farklı pek çok durumda insanları bir araya getiren, Türklerin vazgeçilmezi çay artık dudak ile birlikte cep de yakacak. ÇAYKUR en son yaptığı iki ay önceki zammın ardından bir zam daha uyguladı. Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar verdi. İşte Çaykur çay fiyatları yeni zamlı liste. 

Herkesin sevgilisi, mutlu ve mutsuz anların içeceği çay zamlandı. Çaykur ürünlerine yansıyan zamma göre ürünlerin fiyatı yüzde 18 arttı. 

Çaykur çay fiyatlarına mayıs ve temmuz aylarında yüzde 68 zam ve yüzde 24 zam uygulamıştı. 

9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere perakende ürün grupları artık zamlı yeni fiyattan satılacak.

Zamlı çay fiyatları yeni listeye göre, 1 kilogram tiryaki çayın satış fiyatı 262 TL, turist çayının kiloluk paketi 268 TL, filiz çayın kilogramlık paketi 282 TL oldu.

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