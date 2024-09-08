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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katillerinin adalet önünde hesap vereceğini ve adli sürecin takipçisi olacağını vurguladı. Narin’in acı haberinin herkesi derinden yaraladığını belirterek, faillerin en ağır cezayı alması için çaba göstereceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bizzat takipçisi olacağım"

Başkan Erdoğan, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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