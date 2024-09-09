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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Filip Kostic, İstanbul'a geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Filip Kostic, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Sırp futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

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Sarı-lacivertli ekip ,transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi, Kostic ve Juventus ile anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncu hakkında resmi açıklama gelirken İstanbul'a doğru yola çıktı. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverler karşıladı.

Kostic, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Kiralık transfer

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan dün yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." denilmişti.

İtalyan ekibi Juventus, planlamasında düşünülmeyen oyuncusunu elinden çıkartmak istiyordu.

31 yaşındaki kanat, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağlamıştı.

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