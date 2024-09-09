Portekiz, İskoçya'yı 2 golle geçti, Ronaldo 901'nci golünü attı

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Ronaldo'nun 88. dakikadaki golü galibiyeti getirdi, bu gol kariyerindeki 901. golü oldu. Portekiz 6 puanla grup liderliğine yükselirken, İskoçya 0 puanla son sırada kaldı.

Abone ol

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadeleler devam ediyor. A Ligi’nde Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Portekiz lehine sona erdi.

İskoçya, henüz 7. dakikada McTominay'ın bulduğu golle maçta öne geçti. İkinci yarıda 54. dakikada Bruno Fernandes skoru eşitledi. Portekiz'de 88. dakikada sahne alan Cristiano Ronaldo takımına galibiyeti getirdi.

Bu gol 39 yaşındaki Ronaldo'nun 2024 yılı içindeki 24'üncü, tüm kariyerinde ise 901. golü oldu.

Bu sonuçla birlikte Portekiz 2 maç sonunda 6 puanla grup liderliğinde yer aldı. İskoçya ise 2. maçını da kaybederek 0 puanla grubun dibine demirledi.