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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 4 jandarma personeli için taziye mesajı yayınladı. Altun, şehitlerin ailelerine, Jandarma Teşkilatına ve millete başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için taziye mesajı yayınladı.

Altun, şehitlerin ailelerine, Jandarma Teşkilatına ve millete başsağlığı diledi.

Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

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